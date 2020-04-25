Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail

Состояние здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына намного серьезнее, чем ранее сообщалось.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что лидер КНДР находится "в вегетативном состоянии", а Китай отправил в Северную Корею медицинских экспертов для консультаций.

Со ссылкой на анонимные источники, издание отмечает, что в четверг в Северную Корею из Пекина отправилась делегация, "возглавляемая высокопоставленными представителями отдела по международным связям Коммунистической партии Китая".

Агентство Reuters не смогло взять комментарий у пресс-службы Отдела, а Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос.

Ранее на этой неделе сеульская интернет-газета Daily NK, ссылаясь на источник, сообщала, что Ким восстанавливается после операции на сердце, проведенной 12 апреля. Позже представитель китайского отдела по международным связям и южнокорейские чиновники раскритиковали заявления о том, что лидер КНДР находится в плохом состоянии после операции.

Напомним, ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Ким Ын находится в больнице "в серьезной опасности", он перенес операцию.