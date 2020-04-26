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Власти Уханя сообщили об отсутствии в больницах пациентов с коронавирусом

Последний тяжелобольной пациент с COVID-19 выздоровел 25 апреля.

Власти Уханя сообщили об отсутствии в больницах пациентов с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В китайском городе Ухань, где началась глобальная пандемия коронавируса, в больницах не осталось пациентов больных коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье представитель здравоохранения, пишет Reuters.

Считается, что вспышка вирусной пневмонии началась на рынке морепродуктов и птицы в Ухане, городе с населением 11 миллионов человек, откуда быстро распространился по всему миру. 

"К 26 апреля число новых пациентов с коронавирусом в Ухане было на нуле благодаря совместным усилиям города и медицинского персонала со всей страны", - заявил на брифинге представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.

Согласно официальным данным, в городе зарегистрировано 46 452 случая COVID-19, что составляет 56% от общего числа инфицированных в Китае. В Ухане от коронавируса умерли 3869 человек, или 84% от общего числа умерших в стране.

В конце января Ухань и провинция Хубэй, где находится город, были закрыты, поезда и самолеты отменены, а жители не могли свободно передвигаться более двух месяцев. Последний тяжелобольной пациент с COVID-19 в Ухане выздоровел 25 апреля.

Сейчас рост заболеваемости коронавирусом фиксируют в северо-восточной пограничной провинции Хэйлунцзян, где наблюдалось большое количество случаев импорта COVID-19 из России.

Напомним, ряд стран обвинил власти Китая во лжи о вирусе и занижении показателей инфицирования и смертности.

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