Иран опроверг заявление своего депутата о том, что за сбитие самолета МАУ никого не арестовывали

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг заявление одного из депутатов о том, что за сбитие самолета МАУ под Тегераном никто не понес ответственность, а военные "хорошо выполнили свои обязанности".

По его словам, это заявление не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило правовую оценку, сообщили в пресс-службе МИД по результатам телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его иранского коллеги.

Отмечается, что Зариф также напомнил, что ряд лиц уже был задержан в ходе расследования.

Кулеба сообщил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплат компенсаций родным жертв катастрофы.

"Глава МИД отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно с Чикагской конвенцией, бортовых самописцев в Украину, с дальнейшим решением о месте их расшифровки и исследования при участии стран, граждане которых погибли в результате трагедии", - говорится в сообщении.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

В январе глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что "черные ящики" со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Однако позднее власти Ирана заявили, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивали на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

После этого министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не будет приступать к расшифровке "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", но и передавать его правительствам других стран не будет.

В апреле иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.

Помимо этого, сбитие гражданского авиалайнера военными он назвал "хорошим выполнением обязанностей".

После этого иранское бюро "Радио Свобода" сообщило, что Иран предложил Украине подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого самолета МАУ. Он предусматривает отказ Украины и семей погибших от права подавать в суд.