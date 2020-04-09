Шмыгаль заявил, что "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране самолета МАУ возможно вернуть в Украину

По его словам, работа над этим продолжается.

"Черные ящики" сбитого под Тегераном самолета МАУ возможно вернуть в Украину. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил Чрезвычайному и Полномочному послу Канады в Украине Ларисе Галадзе, сообщили на сайте правительства.

"Мы вышли на понимание того, что "черные ящики" с этого самолета возможно вернуть в Украину. Работа продолжается, несмотря на другие вызовы", - сообщил Шмыгаль.

Фото: EPA/UPG

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

В январе глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что "черные ящики" со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Однако позднее власти Ирана заявили, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивали на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

После этого министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не будет приступать к расшифровке "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", но и передавать его правительствам других стран не будет.

В апреле иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны.

Помимо этого, сбитие гражданского авиалайнера военными он назвал "хорошим выполнением обязанностей".