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Иранский депутат заявил, что за самолет МАУ никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности"

По его словам, арестовывать никого не будут. 

Хассан Норузи
Фото: english.alarabiya.net
Хассан Норузи
Иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовывали, что противоречит официальным заявлениям властей страны. Об этом пишет Al Arabia

Помимо этого, сбитие гражданского авиалайнера военными он назвал "хорошим выполнением обязанностей".

"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", - заявил он. 

Норузи сказал, что самолет якобы "не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки", борт был в Израиле за неделю до атак и там "его систему безопасности взломали и перехватили управление".

"На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", - сказал он. 

Норузи подчеркнул, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

23 января стало известно, что Иран примет решение по "черным ящикам" самолета МАУ по результатам визита делегации в Украину.

25 января глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.

Украина неоднократно обращалась к Ирану с просьбой передать на расшифровку черные ящики, однако пока их не передали. 

2 марта на тот момент генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что коммуникации с правоохранительными органами Ирана относительно катастрофы самолета украинской авиакомпании "МАУ" возобновлена, однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили. 

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