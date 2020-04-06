Эпидемия коронавируса в Испании замедлилась

Вылечились 40 тысяч человек, умерли 13 тысяч.

Темпы эпидемии коронавируса в Испании значительно замедлились.

Об этом свидетельствуют официальные данные местного минздрава.

По состоянию на 6 апреля в стране подтвердили 135 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе за последние сутки - 4 273. Суточный рост составил около 3%, тогда как днем раньше - почти 5%, а еще раньше - почти 6%. В процентном соотношении количество новых случаев снижается с 24 марта.

За последние 24 часа подтвердили 637 смертей от коронавируса, а общее количество летальных исходов достигло 13 055. Рост на 5% за сутки - самый низкий с начала марта.

Сейчас в Испании 81 540 больных с диагнозом COVID-19, за последние сутки их количество выросло на 1 279 человек. В процентном выражении тоже фиксируется замедление.

За сутки всего 70 человек попали в интенсивную терапию, это самое низкое число с середины марта.

От коронавируса в Испании вылечились 40 437 человек.

Напомним, что Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом (после США) и по количеству смертей (после Италии).