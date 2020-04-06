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​Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь во время вспышки COVID-19

Лео Варадкар имеет медицинское образование и семь лет проработал врачом общей практики.

​Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь во время вспышки COVID-19
Лео Варадкар

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар вернулся к работе врачом, чтобы помочь во время вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает The Irish Times.

Отмечается, что перед тем как уйти в политику, Варадкар учился на медика и семь лет проработал врачом общей практики. Его исключили из реестра медиков в 2013 году, однако он вернулся в реестр в марте, когда заболевание начало  распространяться в Ирландии.

Теперь Варадкар будет работать один раз в неделю в Службе здравоохранения, что подходит для его квалификации. Скорее всего, он будет консультировать пациентов по телефону.

Варадкар ввырос в семье медиков - его отец был врачом, а мать - медсестрой. Его партнер Мэтью Барретт, две сестры и их мужья также работают в службах здравоохранения.

В прошлом месяце Служба здравоохранения Ирландии обратилась с призывом ко всем медикам, которые не работают по профессии, зарегистрироваться в кампании по набору персонала для борьбы с кризисом. Меньше чем за три дня заявки подали около 50 тыс. человек.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля, в мире коронавирусом заболели более 1 млн 275 тыс. человек, умерли - 69,5 тыс.

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