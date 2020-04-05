В Германии третьи сутки подряд фиксируют уменьшение новых случаев COVID-19

За сутки количество новых случаев уменьшается почти на 150.

В Германии третьи сутки подряд наблюдается уменьшение новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Так, за последние 24 часа коронавирус выявили у 5 936 человек. Это на 146 случаев меньше по сравнению с данными, обнародованными накануне, 4 апреля.

В Германии от коронавирусной инфекции лечится более 95 тыс. человек. Количество умерших за сутки выросло на 184 человека и достигло 1 446 человек.

Напомним, до 25 февраля в ФРГ было только 16 случаев заражения коронавирусом. Но через несколько дней в стране не осталось ни одного региона, не затронутого эпидемией. Очагами распространения инфекции стали регионы на юге и западе страны.

В Германии закрыты все учебные заведения, общепит, кинотеатры. Открытыми остаются только аптеки и продовольственные магазины. По всей стране введены жесткие ограничения на выход из дома и контакты между людьми - запрещено собираться больше, чем по двое.

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин. Поскольку у врача, делавшего ей профилактическую прививку от пневмококка, обнаружили коронавирусную инфекцию.

По прогнозам немецких вирусологов, COVID-19 могут переболеть от 60 до 70 процентов жителей Германии.

Накануне в Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии.