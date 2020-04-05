Оккупационные "власти" Крыма сообщили о двух новых случаях COVID-19

Число инфицированных на полуострове возросло до 20.

Оккупационные "власти" Крыма сообщили о двух новых случаях коронавируса на полуострове. Таким образом число инфицированных возросло до 22. Об этом пишет сайт "Крым.Реалии".

Инфицированные контактировали с больным, который прибыл из Московской области.

Согласно сообщению, лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа удаленных контактов - находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции.

Согласно данным оккупационных властей на данный момент в Крыму зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, 16 из них привозные, четыре случая - местные, из двух семейных очагов. Пять больных находяться в Севастополе.

Ранее "власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией. По состоянию на 29 марта на полустрове зафиксировали 20 случаев COVID-19.



"Власти" полуострова на период карантина закрыли заведения общепита, ломбарды, кредитные кассы, магазины, специализирующиеся на продаже алкогольной продукции, автомойки. Однако оставили работать рынки и ярмарки.