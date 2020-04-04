​Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 1225

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 1225. По сравнению с утром субботы их количество увеличилось на 129.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Зафиксированы 32 летальных случая (на четыре больше, чем утром), 25 человек выздоровели (на два больше, чем утром).

Коронавирусная болезнь COVID‑19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов. До вспышки инфекции в Китае в декабре 2019 года о новом вирусе и заболевании ничего не было известно.

К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных лиц не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется.

Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.