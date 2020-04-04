За сутки заболели 25 киевлян, из них - двое медиков.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о 214 подтвержденных случаях коронавируса в Киеве по состоянию на утро 4 апреля, трое людей умерли, 12 - выздоровели. Об этом он написал в фейсбук.

По данным городского главы, за минувшие сутки заболели еще 25 киевлян. Это: 15 женщин в возрасте от 23-х до 65-ти лет, 10 мужчин в возрасте от 17-ти до 68-ми лет. В том числе - двое медиков.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы, 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я понимаю, как сложно выдерживать ограничительные меры. Но, придется потерпеть. Чтобы уберечь себя и тех, кто рядом. Чтобы вирус не охватил город. Берегите себя", - написал Кличко.

Данные мэра несколько отличаются от официальной статистики Минздрава, согласно которой по состоянию на утро 4 апреля в Киеве зафиксировано 195 случаев коронавируса. Всего в Украине подтверждено 1096 случаев инфицирования.

Напомним, в Киеве открыли сбор 10 млн гривен на средства индивидуальной защиты для медиков.