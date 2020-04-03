В Тернопольской области зафиксировали уже 133 случая COVID-19

В течение дня коронавирус подтвердили у 19 человек.

В течение пятницы, 3 апреля, в Тернопольской области, которая занимает третье в стране место по количеству инфицированных коронавируса, зарегистрированы 19 новых случаев COVID-19.

По состоянию на 22:00 3 апреля число заразившихся коронавирусом в области выросло до 133-ти, два из них - летальные, информирует оперативный штаб по борьбе с коронавиурсом Тернопольского горсовета.

Из 133-ти инфицированных коронавирусом в области:

94 - жители Монастырисского района (1 - летальный)

15 - Залещицкого

8 - Козовского района (1 - летальный)

7 - Кременецкого района

4 - Тернополя

3 - Бучацкого района

1 - Тернопольского района

1 - Бережанского района

В то же время глава Монастырисской РГА Павел Дронь в вечерней сводке местного оперативного штаба сообщил, что по состоянию на 21:00 3 апреля в Монастырском районе обнаружили уже 95 инфицированных коронавирусом человек, 53 из них - в самом райцентре.

Среди больных COVID-19 - 37 медработников (11 врачей, 26 медсестер и фельдшеров). В Монастырском госпитале находятся 22 больных (все - в состоянии средней тяжести). В Тернопольской больнице - 6 пациентов из района, тяжелых среди них нет. Мама с ребенком, которые проходили лечение в горордской детской больнице, выписаны домой на самоизоляцию.

По последним данным Минзрава, в Украине 1072 случая COVID-19 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием. 27 человек скончались в следствие COVID-19, 22 - уже выздоровели.