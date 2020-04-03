В Тернопольской области зафиксировали уже 133 случая COVID-19

В течение пятницы, 3 апреля, в Тернопольской области, которая занимает третье в стране место по количеству инфицированных коронавируса, зарегистрированы 19 новых случаев COVID-19.
По состоянию на 22:00 3 апреля число заразившихся коронавирусом в области выросло до 133-ти, два из них - летальные, информирует оперативный штаб по борьбе с коронавиурсом Тернопольского горсовета.
Из 133-ти инфицированных коронавирусом в области:
- 94 - жители Монастырисского района (1 - летальный)
- 15 - Залещицкого
- 8 - Козовского района (1 - летальный)
- 7 - Кременецкого района
- 4 - Тернополя
- 3 - Бучацкого района
- 1 - Тернопольского района
- 1 - Бережанского района
В то же время глава Монастырисской РГА Павел Дронь в вечерней сводке местного оперативного штаба сообщил, что по состоянию на 21:00 3 апреля в Монастырском районе обнаружили уже 95 инфицированных коронавирусом человек, 53 из них - в самом райцентре.
Среди больных COVID-19 - 37 медработников (11 врачей, 26 медсестер и фельдшеров). В Монастырском госпитале находятся 22 больных (все - в состоянии средней тяжести). В Тернопольской больнице - 6 пациентов из района, тяжелых среди них нет. Мама с ребенком, которые проходили лечение в горордской детской больнице, выписаны домой на самоизоляцию.
По последним данным Минзрава, в Украине 1072 случая COVID-19 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием. 27 человек скончались в следствие COVID-19, 22 - уже выздоровели.