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В Запорожье COVID-19 заболела 8-летняя девочка

Ребенок заразился от отца, у которого коронавирус был обнаружен ранее.

В Запорожье COVID-19 заболела 8-летняя девочка
Лікарня San Giovanni Bosco в Турині, північна Італія, 27 березня 2020
Фото: EPA/UPG

В Запорожье короновирусной инфекцией COVID-19 заболела 8-летняя девочка. Ребенок заразился от отца, у которого коронавирус был обнаружен ранее.

Об этом сообщает Telegram-канал COVID-19. ЗАПОРІЖЖЯ.

"Запорожье: еще один случай заражения коронавирусом. Инфицирован 8-летний ребенок. Девочка - дочь жителя Запорожья, которому поставили диагноз раньше", - говорится в сообщении.

Заболевание 8-летнего ребенка COVID-19 стало 13 лабораторно подтвержденным случаем заражения короновирусной инфекцией в Запорожье.

Согласно обнародованным Минздравом данным, по состоянию на утро 3 апреля в Запорожской области подтверждено 22 случая COVID-19.

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