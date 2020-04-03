В Днепропетровской области зафиксировали второй случай выздоровления от коронавируса

От COVID-19 излечилась супружеская пара, которая вернулась из-за границы и вовремя обратилась к медикам.

В Днепропетровской области от коронавируса выздоровела женщина, которая одной из первых в регионе попала в больницу с диагнозом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации.

Всего уже двое жителей области успешно прошли лечение от этой болезни. Еще 12 человек продолжают лечение.

"Уже завершено лечение супругов, которые первые в области получили положительный тест на коронавирус. Мужчину выписали из больницы на прошлой неделе. А сейчас и его жена получила результат повторного теста, который подтвердил: она - здорова", - рассказал глава ОГА Александр Бондаренко.

Он подчеркнул, что супруги очень добросовестно отнеслись к собственному здоровью и безопасности окружающих. Почувствовав недомогание после возвращения из-за границы, они сразу же обратились к врачам.

"Призываю жителей области брать пример с этой пары. Заболели - звоните врачу. Медики дают четкий алгоритм действий в таких ситуациях. Госпитальные базы, которые принимают больных, сейчас обеспечиваем всем необходимым. Они получают средства защиты, дезинфекторы, оборудование, а областной лабораторный центр - тесты на COVID-19", - отметил глава ОГА.

Напомним, 19 марта стало известно о двух первых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Днепропетровской области - заболела супружеская пара, которая недавно вернулась из Франции.

В Днепропетровской области находятся две госпитальных базы для больных COVID-19: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница.