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В Тернопольской области умерла 57-летняя женщина с COVID-19

Пациентка скончалась на четвертый день после госпитализации.

В Тернопольской области умерла 57-летняя женщина с COVID-19
Фото: EPA/UPG

В поселке Козова Тернопольской области умерла 57-летняя женщина с коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Женщина поступила в Козовскую центральную районную больницу 30 марта и находилась в реанимации в тяжелом состоянии. У пациентки была пневмония, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но помочь не смогли - она умерла вечером 2 апреля.

Ни с кем из-за границы женщина не контактировала.

Это второй летальный случай в Тернопольской области с начала эпидемии. 25 марта стало известно о смерти 68-летнего жителя Монастырисского района.

Всего в Козовском районе подтвердили 8 случаев коронавирусной болезни. Кроме умершей женщины, в местной больнице лечатся еще двое человек, остальные - в Тернополе.

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