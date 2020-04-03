Минздрав будет тестировать всех больных с вирусными пневмониями

В январе от гриппа и пневмонии в стране скончался 621 человек.

Министерство здравоохранения решило тестировать на коронавирус всех больных с вирусными пневмониями.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня на встрече с министром здравоохранения мы пересмотрели вопрос пневмоний, заболевания и тестирования на пневмонию. И мы приняли решение с завтрашнего дня обязать при всех вирусных пневмониях отбирать материал и передавать его на тестирование на коронавирус. Перед этим было принято решение, что при всех летальных исходах вирусных пневмоний мы берем материал и доставляем в вирусологическую лабораторию для того, чтобы ретроспективно оценить возможные пропущенные случаи коронавирусной болезни", - сказал он в ток-шоу на канале 1+1.

Ранее в Минздраве предоставил данные о распределении смертей от COVID-2019 по возрасту и полу. оказалось, что почти у всех из 20 погибших от коронавируса украинцев были хронические заболевания.

Также 2 апреля Минздрав утвердил единый протокол лечения больных COVID-19.

31 марта сообщалось, что в Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус.

По последним данным Минздрава, в Украине насчитывается 897 зараженных коронавирусной инфекцией, количество умерших от заболевания - увеличилось до 22-х.

Согласно данным Государственной службы статистики, в декабре 2019 года от гриппа и пневмонии в Украине умерли 458 человек, в январе 2020 года - 621 человек.