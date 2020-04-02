В Украине коронавирусом заразились уже почти 900 человек, 22 - скончались

В Украине зафиксировано уже 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В течение дня лабораторно подтвердили 93 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава по коронавирусу Коронавірус_інфо.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19 (2 - в течение дня). Выздоровели 19 человек (6 в течение дня) - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

По состоянию на утро 2 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине составило 804 человека. За сутки 1 апреля в стране зафиксировали 135 новых заражений и три смерти.