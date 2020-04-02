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Минздрав утвердил единый протокол лечения больных COVID-19

К каждому из методов указаны противопоказания. 

Минздрав утвердил единый протокол лечения больных COVID-19
Фото: facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Министерство здравоохранения Украины внедрило единый государственный протокол лечения больных COVID-19. Документ инициирован главой Минздрава Максимом Степановым, сообщили на сайте ведомства.

"Уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет вакцини или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый", - заявил Степанов.

По его словам, стандарт лечения в Украине базируется на опыте стран, которые имеют эффективные наработки в борьбе с коронавирусом.

Протокол назначен для всех врачей, которые лечат пациентов с COVID-19 и имеет алгоритм назначения и применения лекарств для лечения групп пациентов при среднетяжелом, тяжелом и критическом течении болезни. 

В документе, среди прочего, говорится, что взрослых пациентов, которые имеют среднюю тяжесть течения болезни и находятся в группе риска тяжелого и критического течения, следует лечить вначале гидроксихлорином, если нет противопоказаний, в дозировке 400 мг при подозрении и диагнозе, 400 мг через 12 часов, дальше по 200 мг дважды в день до 5 дней. 

Для тяжелых больных необходима оптимальная поддерживающая терапия в больничной палате или реанимации, обеспечение кислородом. Должно рассматриваться применение антибиотиков или противогрибковых средств. 

Пациентов в критическом состоянии, среди прочего, необходимо содержать в отделении интенсивной терапии, применять механическую вентиляцию и отслеживать вторичные бактериальные инфекции. 

К каждому из методов лечения прописаны противопоказания. 

Напомним, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в Украине должно начаться серийное производство тестов на коронавирус. До сих пор Украина их импортировала или получала в виде гуманитарной помощи.

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