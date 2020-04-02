Минздрав: производство тестов на коронавирус в Украине начнется на следующей неделе

"Мы спокойно обеспечим всех, кто в этом нуждается, лабораторными исследованиями".

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в Украине должно начаться серийное производство тестов на коронавирус. До сих пор Украина их импортировала или получала в виде гуманитарной помощи.

"Мы работали с Институтом молекулярной биологии, работали с другими производителями отечественных тестов. Я думаю, на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории, и мы спокойно обеспечим всех, кто в этом нуждается, лабораторными исследованиями", - сказал Ляшко на брифинге в четверг.

Напомним, Национальная академия наук заявила, что украинские ученые завершили работу над созданием отечественных тест-систем SARS-CoV-2, еще в середине марта.

Их разработка стартовала в январе, после появления информации об эпидемии нового коронавируса в китайской провинции, учеными Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.