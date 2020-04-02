В Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках"
В Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках"
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Минздрав: производство тестов на коронавирус в Украине начнется на следующей неделе

"Мы спокойно обеспечим всех, кто в этом нуждается, лабораторными исследованиями".

Минздрав: производство тестов на коронавирус в Украине начнется на следующей неделе
Фото: EPA/UPG

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в Украине должно начаться серийное производство тестов на коронавирус. До сих пор Украина их импортировала или получала в виде гуманитарной помощи.

"Мы работали с Институтом молекулярной биологии, работали с другими производителями отечественных тестов. Я думаю, на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории, и мы спокойно обеспечим всех, кто в этом нуждается, лабораторными исследованиями", - сказал Ляшко на брифинге в четверг.

Напомним, Национальная академия наук заявила, что украинские ученые завершили работу над созданием отечественных тест-систем SARS-CoV-2, еще в середине марта.

Их разработка стартовала в январе, после появления информации об эпидемии нового коронавируса в китайской провинции, учеными Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также