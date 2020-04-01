​Главврач мелитопольской больницы заразился коронавирусом

По словам медика, за границей он не был.

В Мелитополе у главного врача территориально-медицинского объединения "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" Виталия Гадомского диагностировали коронавирус.

Об этом сообщает местный сайт "РИА-Мелитополь" со ссылкой на самого Гадомского.

По словам медика, он чувствует себя удовлетворительно. Болезнь протекает легко, поэтому вместе с семьей он самоизолировался и получает симптоматическое лечение на дому. На две недели самоизолировались и коллеги Гадомского, которые так или иначе с ним контактировали.

"Все контактные лица, как и положено, самоизолировались. У меня симптомы коронавируса проявились как обычная простуда. Из осторожности я сделал тест. COVID-19 подтвержден у меня ПЦР-тестом", - сообщил медик. Он также отметил, что за границей он не был.

На сайте городского совета Мелитополя сообщается, что в Запорожской области по состоянию на 10:00 1 апреля зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, пять - за последние сутки: в Запорожье - 9, в Бердянске - 1, в Мелитополе - 6, Мелитопольский районе - два.

Все заболевшие или недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), или контактировали с больными. Источник инфекции по больным Бердянска (1) и Мелитопольского района (1) не установлен.

Напомним, ранее власти Тернополя пообещали по 10 тыс. гривен медикам, которые лечат больных COVID-19.