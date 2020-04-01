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В Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках"

В период Пасхальных праздников возможна большая вспышка коронавируса. 

В Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках"
Фото: EPA/UPG

В Украине с 6 по 24 апреля могут ввести дополнительные ограничения в условиях карантина, объявленного в связи с коронавирусом

Такую возможность обсуждали на совещании при участии главы государства Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщили в пресс-службе Офиса президента. 

"В том числе, обсжудался режим "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничение количества людей при пребывании на улице. Поскольку именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.

Для предотвращения ухудшения власть провела переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала ответили относительно таких показов, переговоры с остальными продолжаются.

Напомним, что пограничники прогнозируют, что на Пасху в Украину вернутся еще 200 тысяч граждан.

25 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке проекта "Пасха дома". Он провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19.

На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они могут проводить беседы с прихожанами и объяснять, что собираться толпами опасно для них и тех, кто вокруг. 

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