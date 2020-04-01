Мэр Киева Виталий Кличко снял репортаж из инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9, куда принимают пациентов с коронавирусной болезнью. Он посетил ее вместе со своим заместителем Николаем Поворозником.

"Эта больница попала в список первых медучреждений, которые принимают больных только потому, что у нее есть отдельно стоящее инфекционное отделение. В дальнейшем 9-я больница не будет перепрофилироваться для того, чтобы принимать больных. Вот есть здесь 40 мест - на 40 мест она и будет работать в режиме "получили - изолировали - подтвердили или не подтвердили". Дальше у нас будут работать большие больницы: четвертая, Александровская и восьмая", - рассказал во время посещения Поворозник.

Врачи больницы сообщили, что они обеспечены средствами индивидуальной защиты примерно на месяц, но они быстро израсходуются.

Дежурный врач реанимации рассказала, что после каждого посещения бокса с больным необходимо менять перчатки. "При том потоке людей... нам на четырех человек на смену нужно почти 50 пар", - сообщила она.

Напомним, что раньше Кличко показал условия в Александровской больнице.

По состоянию на утро 1 апреля в Киеве было 134 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.