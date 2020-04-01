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Столтенберг рассказал о роли НАТО в борьбе с коронавирусом

Альянс может взять на себя координирующую функцию, к примеру, в области логистики.

Столтенберг рассказал о роли НАТО в борьбе с коронавирусом
Йенс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что роль Альянса в поддержке своих членов на фоне борьбы с коронавирусом ограничена, поэтом НАТО может взять на себя координирующую функцию, к примеру, в области логистики при организации транспортных рейсов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Главной же задачей НАТО, по словам Столтенберга, остаются сдерживание и оборона.

"Наша приоритетная цель - гарантировать, чтобы нынешний кризис в области здравоохранения не стал кризисом в сфере безопасности", - подчеркнул он, отметив, что существовавшие до сих пор угрозы, такие как международный терроризм, никуда не исчезли, поэтому НАТО должно оставаться дееспособным, несмотря на пандемию.

Накануне запланированного на 2 апреля совещания по видеосвязи министров иностранных дел стран НАТО, посвященного борьбе с пневмонией COVID-19, Столтенберг указал на то, что российские военные проводят маневры "вблизи границ НАТО". Кроме того, Альянс регистрирует "значительное присутствие России в Северном море".

На вопрос, какого мнения он придерживается о помощи в связи с распространением коронавируса, поступающей в европейские страны из России и Китая, генсек НАТО ответил, что принимать решение о том, в какой поддержке нуждается та или иная страна, должны сами эти страны.

Ранее власти отдельных стран ЕС высказывали опасения, что Москва и Пекин используют кризис вокруг коронавируса для того, чтобы увеличить свое влияние в Европе. При этом, по словам Столтенберга, Альянс должен противопоставить фейковым новостям факты.

Напомним, в ООН назвали вспышку коронавируса крупнейшим испытанием после Второй мировой войны.

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