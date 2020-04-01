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В Германии арендодателям запретили выселять жильцов, которые из-за пандемии не могут платить за квартиру

Должникам предоставляется отсрочка по платежам до конца июня.

В Германии арендодателям запретили выселять жильцов, которые из-за пандемии не могут платить за квартиру
Пустая улица в Германии
Фото: EPA/UPG

В Германии в среду, 1 апреля, вступили в силу новые правила, усиливающие защиту арендаторов жилья и потребителей на фоне экономических и финансовых трудностей, вызванных пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"С вступлением в силу новых гражданско-правовых предписаний арендаторы жилья, потребители и владельцы малых предприятий получают важную передышку, которая им необходима для получения государственной помощи", - заявила министр юстиции страны Кристине Ламбрехт.

Она отметила, что новые правила гарантируют, что арендаторы и владельцы малых предприятий не потеряют свои жилые или производственные помещения. Эти правила действуют пока что до 30 июня. В этот период арендодатели не имеют права выселять арендаторов, если те из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией, временно не в состоянии платить за помещение.

Просроченные платежи арендаторам придется компенсировать позднее.

Согласно новым правилам, платежи по договорам, регулирующим предоставление базовых жизненных услуг, таких, как электричество, телефон или газ, могут быть отсрочены до конца июня.

Потребители также могут воспользоваться мораторием на платежи по кредитам и процентам, если они касаются договоров, заключенных до 15 марта, а плательщики не в состоянии обслуживать их, поскольку платежи поставили бы под угрозу их существование на приемлемом уровне.

Напомним, в Германии в связи с карантином  запретили собираться больше, чем по двое.

О начале эпидемии COVID-19 в стране объявили в конце февраля.

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