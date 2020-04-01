Стартует еще один футбольный чемпионат, невзирая на коронавирус

На текущей неделе стартует еще один национальный футбольный чемпионат.

Федерация футбола Таджикистана (ФФТ), несмотря на пандемию коронавируса, приняла решение проводить матчи национального первенства без зрителей, отмечается на официальном сайте ФФТ.

В субботу, 4 апреля, состоится матч за Суперкубок Таджикистана, который также пройдет при пустых трибунах.

В стартующем чемпионате Таджикистана сыграют 10 команд, матчи первого тура пройдут 5 и 8 апреля. Действующим чемпионом страны является душанбинский "Истиклол".

Из-за пандемии COVID-19 почти все футбольные чемпионаты в мире были приостановлены, а на проведение Евро-2020 было перенесено на 2021 год.

Продолжают играть только в Беларуси и Никарагуа.

Отметим, что 12 стран выкупили телеправа на показ матчей первенства Белоруси.