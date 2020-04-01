В Японии разгорелся скандал: член оргкомитета Олимпиады-2020 подозревается в подкупе представителей МОК

В Японии разгорелся скандал из-за возможной взятки членам Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Reuters.

В частности, в даче взятки подозревается японский бизнесмен и член оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Хараюки Такахаси, уточняет издание.

Согласно финансовым отчетом, Такахаси получил сумму в размере 8,2 млн долларов от токийского тендерного комитета, который представлял заявку Токио на ОИ-2020.

Бизнесмен подтвердил получение платежей, однако отказался давать показание, на что были потрачены деньги.

При этом Такахаси признался, что в его работу входило лоббирование членов МОК.

Отмечается, что Такахаси подарил экс-президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламине Диаку цифровой фотоаппарат и наручные часы Seiko, но японский функционер указал на их невысокую цену, и заявил. что его действия не выходили за рамки закона и этики.

"Когда ты встречаешься с такими людьми, как Диак, ты не идешь с пустыми руками. Это вопрос здравого смысла", - приводит слова Такахаси издание.

С 2015 года Диак находится под домашним арестом после обвинений в коррупции. В частности бывшего спортивного функционера подозревают в получении взятки в размере 2 млн долларов за успешное голосование за Рио-де-Жанейро, как столицу XXXI летних Олимпийских игр.

Сейчас ведется расследование на предмет того, что заявочный комитет Токио мог дать Диаку 2,3 млн долларов, чтобы заручиться его поддержкой при выборе столицы Олимпиады-2020.

Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса.