Вундеркинды из "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" составили тройку лучших молодых игроков Европы

Популярное издание Goal составило традиционный рейтинг топ-50 молодых игроков в Европе, которые родились после 1 января 2001 года.

Фото: EPA/UPG Родриго Гоэс

Согласно этому списку, лучшим молодым игроком на континенте признан бразильский форвард мадридского "Реала" Родриго Гоэс. В текущем сезоне он провел за "бланкос" 21 поединок, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

Фото: EPA/UPG Ансу Фати

Фото: EPA/UPG Мейсон Гринвуд

Сразу же за ним расположился вингер "Барселоны" Ансу Фати , который стал самым молодым голеадором в истории "блаугранас" и Лиги Чемпионов, а также третьим в истории испанского первенства.

Замкнул тройку нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд.

Топ-10 выглядит следующим образом.