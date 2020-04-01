Вундеркинды из "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" составили тройку лучших молодых игроков Европы

Популярное издание Goal составило традиционный рейтинг топ-50 молодых игроков в Европе, которые родились после 1 января 2001 года.
Согласно этому списку, лучшим молодым игроком на континенте признан бразильский форвард мадридского "Реала" Родриго Гоэс. В текущем сезоне он провел за "бланкос" 21 поединок, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
Замкнул тройку нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд.
Топ-10 выглядит следующим образом.
- Родриго Гоэс (Реал)
- Ансу Фати (Барселона)
- Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед)
- Рейньер (Реал);
- Эдуардо Камавинга (Ренн);
- Габриэл Мартинелли (Арсенал);
- Ли Кан Ин (Валенсия);
- Мохаммед Ихаттарен (ПСВ);
- Такефуса Кубо (Реал / Мальорка);
- Райан Гравенберх (Аякс).