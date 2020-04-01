Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
ГлавнаяСпорт

Вундеркинды из "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" составили тройку лучших молодых игроков Европы

Родриго выиграл номинацию.

Популярное издание Goal составило традиционный рейтинг топ-50 молодых игроков в Европе, которые родились после 1 января 2001 года.

Родриго Гоэс
Фото: EPA/UPG
Родриго Гоэс

Согласно этому списку, лучшим молодым игроком на континенте признан бразильский форвард мадридского "Реала" Родриго Гоэс. В текущем сезоне он провел за "бланкос" 21 поединок, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

Ансу Фати
Фото: EPA/UPG
Ансу Фати
Сразу же за ним расположился вингер "Барселоны" Ансу Фати, который стал самым молодым голеадором в истории "блаугранас" и Лиги Чемпионов, а также третьим в истории испанского первенства.
Мейсон Гринвуд
Фото: EPA/UPG
Мейсон Гринвуд

Замкнул тройку нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд.

Топ-10 выглядит следующим образом.

  1. Родриго Гоэс (Реал)
  2. Ансу Фати (Барселона)
  3. Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед) 
  4. Рейньер (Реал);
  5. Эдуардо Камавинга (Ренн);
  6. Габриэл Мартинелли (Арсенал);
  7. Ли Кан Ин (Валенсия);
  8. Мохаммед Ихаттарен (ПСВ);
  9. Такефуса Кубо (Реал / Мальорка);
  10. Райан Гравенберх (Аякс).
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также