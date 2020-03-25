Президент МОК прокомментировал ситуацию отстранения России от соревнований с переносом Олимпиады-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, как перенос Олимпиады-2020 повлияет на ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных соревнований.

При этом Бах отметил, что вопрос с отстранением российских спортсменов после переноса Олимпиады-2020 будет решать Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

"Будет ли распространяться отстранение российских спортсменов на Игры в Токио после переноса их на год? Этот вопрос сейчас находится в юрисдикции CAS, они будут решать, - цитируют главу МОК "Спорт-Экспресс". Не буду комментировать продолжающийся судебный процесс".

Накануне Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.