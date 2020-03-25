Несмотря на перенос Олимпиады-2020 в Токио на следующий год народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк не приостановил свою подготовку к главному мировому спортивному Форуму.

В условиях закрытия спортивных площадок в Киеве из-за коронавируса, двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио по греко-римской борьбе вышел на пробежку прямо в Мариинский парк, а затем оборудовал под тренажерный зал площадку перед зданием Верховной Рады, которое также является местом его работы.