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Народный депутат провел спортивную тренировку под стенами Верховной Рады

Жан Беленюк не забыл дорогу на работу.

Народный депутат провел спортивную тренировку под стенами Верховной Рады
Жан Беленюк
Фото: facebook

Несмотря на перенос Олимпиады-2020 в Токио на следующий год народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк не приостановил свою подготовку к главному мировому спортивному Форуму.

В условиях закрытия спортивных площадок в Киеве из-за коронавируса, двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио по греко-римской борьбе вышел на пробежку прямо в Мариинский парк, а затем оборудовал под тренажерный зал площадку перед зданием Верховной Рады, которое также является местом его работы.

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