В Украину за сутки не пропустили 30 иностранцев

Всего за 24 марта в Украину приехали около 19 000 человек.

В Украину за сутки не пропустили 30 иностранных граждан. За 24 марта украинскую границу пересекли почти 19 000 человек, из них более 11 000 - украинцы, которые вернулись из других стран.

Также на выезд оформили 2370 иностранцев, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья около 13 000 человек. Кроме того, установленным порядком оформлялись информативные согласия и памятки о самоизоляции", - говорится в сообщении.

19 гражданам из эвакуационных рейсов в аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тесты для проверки на коронавирусную болезнь.

"Позитивный результат на наличие коронавируса экспресс-тест показал у одного пассажира, который прибыл из страны среднего востока. Стоит отметить, что этот мужчина повел себя рассудительно и самостоятельно согласился пройти проверку. Его направили в одну из больниц Киева", - добавили в ГПСУ.

Также фиксируются случаи, когда граждане высказывают неудовлетворение более продолжительной процедурой контроля и дополнительными проверочными методами. Их приходится убеждать в необходимости карантина и дальнейшей самоизоляции.

Напомним, пассажирка эвакуационного самолета с положительным экспресс-тестом на коронавирусную болезнь COVID-19 пыталась покинуть аэропорт "Борисполь" без госпитализации.