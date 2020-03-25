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Горнолыжный курорт "Буковель" закрылся на карантин

С сегодняшнего дня остановлены все подъемники.

Горнолыжный курорт "Буковель" закрылся на карантин
Фото: gorodok.rv.ua

Горнолыжный курорт "Буковель" из-за карантина досрочно завершил сезон, с сегодняшнего дня остановлены все подъемники.

Об этом сообщила пресс-служба курорта.

"Погодные условия замечательные, сезон катания мог продолжаться еще довольно долго. По состоянию на сейчас нет никаких юридических причин для закрытия, но в этой ситуации мы понимаем, что каждый следующий день функционирования курорта - это гипотетический дополнительный риск для жизни и здоровья наших гостей. А это то, чем мы не можем и не будем рисковать", - говороится в сообщении.

Тех, кто забронировал проживание в отелях "Буковель" в ближайшее время, прост писать на почту web@bukovel.com.

"В отношении тех людей, которые забронировали проживание в отелях "Буковель" на ближайший период, то им не стоит волноваться. Всем нашим гостям, которые  не смогут воспользоваться забронированными услугами, просим писать обращения на почту для положительного решения этого вопроса. Желаем вам здоровья! До встречи после карантина!", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, раннее сообщалось, что государственный Приватбанк собирается избавиться от непрофильных активов, доставшихся от прежних владельцев, и готовится продать часть горнолыжного курорта "Буковель".

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