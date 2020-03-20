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Президент МОК заявил, что рассматриваются разные сценарии проведения Олимпиады-2020

На фоне неопределенности вокруг Игр, Томас Бах сделал заявление.

Президент МОК заявил, что рассматриваются разные сценарии проведения Олимпиады-2020
Томас Бах
Фото: EPA/UPG

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с потенциальным переносом Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса COVID-19.

МОК по-прежнему отказывается переносить летнюю Олимпиаду, но мониторит текущую ситуацию.

При этом Бах отметил, что здоровье спортсменов остается главным приоритетом организации.

"Отмена соревнований не рассматривается. Мы настроены на успех грядущей Олимпиады.

Мы не знаем, какая будет ситуация. Конечно, мы рассматриваем разные сценарии развития событий, но отличаемся от других спортивных организаций тем, что имеем четыре с половиной месяца до старта Олимпиады.

Что делает этот кризис уникальным и сложным для преодоления, так это неопределенность. Никто не может сказать, как ситуация будет развиваться завтра или через месяц, не говоря уже о четырех месяцах", - цитирует Баха Reuters.

При этом глава МОК отметил, что окончательное решение об Играх не будет определяться финансовыми интересами.

"Благодаря нашим страховым полисам, МОК в любом случае будет продолжать оперировать и воплощать свою миссию. 206 национальных олимпийских комитетов и международные спортивные федерации считают, что мир находится в очень сложном положении и нуждается в символе надежды. Мы хотели бы, чтобы олимпийский огонь был светом в конце туннеля", - выразил уверенность президент МОК.

Напомним, сегодня Олимпийский огонь Токио-2020 прибыл в Японию.

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