Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве (обновлено)
Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве (обновлено)
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
У родственницы депутата Шахова выявили коронавирус
У родственницы депутата Шахова выявили коронавирус
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
ГлавнаяСпорт

Олимпийский огонь Токио-2020 прибыл в Японию на фоне неопределенности вокруг проведения Игр

Из-за коронавируса огонь доставили в "Страну Восходящего Солнца" самолетом.

Фото: tokyo2020.org

Олимпийский огонь Токио-2020 приземлился в Японии, чтобы начать свое 121-дневное путешествие по всей стране, что должно принести послание и надежды всему миру, сообщается на официальном сайте Игр.

Огонь был доставлен спецрейсом "Tokyo 2020 Go" из Афин и прибыло на авиабазу ВВС Японии "Мацусима" в префектуре Мияги.

Традиционно перемещение Олимпийского огня происходит путем эстафеты и постоянной его передачи из рук в руки, но из-за пандемии коронавируса было решено отправить огонь самолетом.

В Японии огонь встретили председатель комитета Токио-2020 Есиро Мори, председатель НОК Японии Ясухиро Ямасита, трехкратный чемпион Олимпиады по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Йесида.

В данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) отказывается переносить Олимпиаду-2020, но мониторит текущую ситуацию.

Официальный старт летней Олимпиады назначен на 24 июля. Игры продлятся до 9 августа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также