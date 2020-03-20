Лукашенко считает, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать "драконовские" меры

"Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси".

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ситуация с коронавирусом в Беларуси не на столько серьезная, чтобы принимать "драконовские" меры. Об этом пишет агентство БЕЛТА.

"Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть. И очень многие государства очень жесткие меры в этом плане предпринимают", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Но и успокаиваться не надо.

Лукашенко также очень критично отозвался о людях, которые возвращаются из-за рубежа, побывав в эпидемиологически неблагополучных странах и скрывают это. В пример он привел бизнесмена, который вернулся из Италии, и обратился к врачам, когда уже находился в критическом состоянии. Из-за него пришлось взять на контроль более 300 человек, которых он потенциально мог заразить. "Понятно, поехал ты за рубеж, побывал в Германии, Италии и Франции. Но приедь и скажи - мы тебя проверим, если нужно, сделаем заключение", - подчеркнул Лукашенко.

Он назвал ситуацию с коронавирусом "психопатией". "Спланировали и устроили какой-то психический дом, - сказал он. - Но я порадовался за наших специалистов: они, не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли". По его словам, в этом году от пневмонии в целом умерло гораздо меньше людей, чем в начале предыдущего года.

Напомним, сегодня, 20 марта в Черновцах из больницы выписали мужчину, который первым в Украине заболел коронавирусом.