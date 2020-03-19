Посол України в Угорщині про коронавірус: "На жаль, авіакомпанії продовжують здійснювати реєстрацію на авіарейси до Угорщини"

Разом з тим їй та її колегам вдалося створити дієвий алгоритм безпечного та швидкого перевезення наших громадян з території Угорщини. В нашій розмові пані посол окреслила точний порядок дій у разі форс-мажору під час коронавірусу.

Посол України в Угорщині Любов Непоп звертає на це увагу і просить українців тимчасово утриматися від подорожей до Угорщини, якщо вони, звісно ж, не хочуть опинитися в аеропорту, в транзитній зоні і шукати вільних рейсів до інших держав. Сама каже, що за останні два дні подібних випадків було чимало.

Українців екстрено евакуюють з Угорщини . Станом на четвер вже 700 громадян України перетнули угорсько-український кордон. Будапешт також дозволив транзит автобусів з українцями із Австрії, однак й нагадав, що він повністю забороняє в’їзд для усіх без виключення іноземців.

Фото: надано Любов'ю Непоп

Скільки на сьогодні в Угорщині зафіксовано випадків захворювання на коронавірус?

В Угорщині, якщо учора ще було зареєстровано 58 випадків, то сьогодні, станом на ранок, їх уже 73.

Українці серед них є?

Ні, немає. Більшість – це громадяни Угорщини. Станом на сьогодні - це 62 громадянина Угорщини, ще дев’ять - Ірану, один – Великої Британії, ще один – Казахстану.

Уряд України заборонив піший перетин українського кордону. Чи є можливість наразі у наших громадян перетнути кордон із Угорщиною за допомогою транспортних засобів? Що посольство для цього робить?

В Угорщині функціонує громадський транспорт і залізничне сполучення. Дуже багато наших громадян із Будапешта та з інших міст мають можливість дістатися до українсько-угорського кордону. Однак, дійсно, далі вони постають перед питанням, що потрібно здійснити піший перехід.

Тут представникам наших дипломатичних установ – Посольства і Консульства в Ніредьгазі - допомагають прикордонники чопського та мукачівського загонів. Алгоритм такий: наші служби інформують угорських колег про під’їзд індивідуальних автомобільних перевізників з інформацією про кількість місць у транспортному засобі, а угорські прикордонники пропускають до середини кордону саме таку кількість наших громадян, що прибули без власного автотранспорту на кордон. Так здійснюється переїзд. До речі, окремо хочу подякувати Закарпатській ОДА, яка виділила додаткові транспортні засоби для перевезення наших людей на територію України.

З 16 березня вже понад 700 осіб скористалися таким алгоритмом проїзду – за допомогою автотранспорту, що чекає на українському боці кордону. Ми постійно пишемо на наших сторінках у Facebook, намагаємося інформувати в телефонному режимі, відповідаємо на звернення громадян та рекомендуємо саме цей алгоритм. Бо він наразі найбільш дієвий.

Фото: EPA/UPG

Скільки у вас на даний момент є звернень громадян України із проханням про допомогу в екстреному перетині угорсько-українського кордону?

З початку оголошення урядом України карантинних заходів до посольства з проханням допомогти в евакуації звернулося більше 150 осіб. Проте їх кількість постійно змінюється. Станом на сьогоднішній ранок, ми маємо десь близько 80 бажаючих.

Чому ця цифра постійно змінюється? Тому що на початку, як тільки були ухвалені керівництвом нашої держави відповідні рішення, відразу усі посольства оголосили, що наші громадяни, які бажають покинути країну та повернутися до України, мають зареєструватися, надати свої дані. Далі ми запровадили вже згаданий алгоритм перетину кордону. Усе більше і більше людей ним користується, тому й цифра постійно варіюється.

Угорщина – це, якщо можна так сказати, транзитна країна. Багато українців намагалися прямувати із Австрії до Угорщини і далі в Україну. Однак угорський уряд заборонив в’їзд громадянам із іноземних держав. Нам вдалося домогтися полегшення процедури тимчасового транзиту?

Буквально учора, 18 березня, відбулася телефонна розмова глав МЗС України та Угорщини – Дмитра Кулеби та Петера Сійярто. За її підсумками угорська сторона відкрила коридор для транзиту автотранспорту, яким слідують наші громадяни з угорсько-австрійського кордону. Це означає, що ті автобуси, приватні автівки, які стояли до цього часу і не могли перетнути кордон з метою транзиту, зараз таку можливість отримали. Є виписані чіткі умови: тільки у нічний час – з 21:00 до 5:00, вони здійснюються виключно у одному пункті пропуску: Нікелсдорф - Хедєшхалом. Але така опція залишатиметься можливою до моменту, поки у ній буде необхідність.

Згідно з інформацією наших колег з Австрії, станом на вчора було більше 20 мінібусів з українцями, які хотіли перетнути австрійсько-угорський кордон. Якщо станом на учорашній вечір на територію України з 16 березня заїхало понад 500 громадян, то зранку ця цифра уже дорівнювала 700 і вона включає в тому числі і тих, хто скористався відкриттям для українців транзитного коридору через Угорщину з Австрії.

Чи веде посольство зараз перемовини із авіаперевізниками про екстрені рейси із Угорщини для громадян України?

Так, ми встановили контакт із Wizz Air, який висловив готовність допомогти нам у цьому в разі потреби. Ми також працюємо зі SkyUp Airlines – як ви знаєте, вони вже відкрили низку рейсів в інших країнах. Завдяки діалогу Міністерства інфраструктури України з перевізниками вдалося домовитися про здійснення сьогоднішнього рейсу Ryanair до Харкова. Водночас ми рекомендуємо всім, хто може скористатися можливістю згаданого вище алгоритму перетину сухопутного українсько-угорського кордону, скористатися цієї опцією, адже вона може бути використана без зволікань.

Фото: atr.ua

Авіакомпанії не скасували рейси до Угорщини, можна зареєструватись та полетіти до Будапешта, до прикладу. Однак при цьому потрапиш до транзитної зони, з якої тебе дуже довго не відпускатимуть. Вже такий випадок у вас був, коли довелося виводити із зони транзиту шістьох українців. То чи вдалося домовитися з угорською стороною про більш лояльну політику?

Це дуже серйозна проблема. В’їзд в Угорщину заборонений з 17-го березня. І якраз 17-го числа 21 українець прибув літаком до країни. Я тоді звернулася з листом до Міністра внутрішніх справ Угорщини, ми встановили контакт з керівником охорони будапештського аеропорту і отримали можливість забрати наших громадян, яких після цього міні-автобусами направили до України. Учора із транзитної зони ми забрали ще шістьох українців, які також прилетіли і там застрягли.

Учора і позавчора угорська сторона враховувала цей момент, розуміючи, що громадяни ще не встигли ознайомитися з правилами, що наразі діють в Угорщині. Дехто летів дальнім сполученням. Хтось вилітав до Угорщини, коли заборона ще не діяла.

Разом з тим ми закликаємо усіх наших громадян врахувати те, що Угорщина все-таки очікує, що після декількох днів інформація про заборону перетину угорського кордону враховуватиметься. Це стосується, до речі, не лише українців, а й громадян всіх іноземних держав.

На жаль, авіакомпанії продовжують здійснювати реєстрацію на авіарейси до Угорщини. А українці думають, що раз авіакомпанія проводить реєстрацію, то можна летіти. Насправді ж перевізники у даній ситуації виходять з того, що це відповідальність самого громадянина – знати, чи він може прилетівши перетнути кордон, чи ні. Тож, якщо зараз ви порушуватимете вимогу угорської влади про заборону на в’їзд, то вас помістять до транзитної зони і запропонують купити квиток на інший рейс, щоб залишити Угорщину.

Ми дякуємо угорській владі, що та пішла на певні поступки. Однак дуже просимо усіх наших громадян, які мають вилетіти до Угорщини чи інших держав, подивіться, будь ласка, на Facebook сторінку посольства. У нас постійно поширена актуальна інформація щодо діючих заборон. Так само така інформація є на Facebook сторінках інших українських посольств. Якщо ви бачите, що є заборона на в’їзд, просимо це врахувати і перепланувати свою поїздку.

Фото: my.ua

Далеко не усі читають інформацію на сайті МЗС чи посольства. Дехто не користується Facebook. Що робити у цьому разі з людиною, яка не прочитала і встряла в халепу під час коронавірусу?

Згодна, не всі читають повідомлення. Проте є гарячі лінії МЗС та посольств, які працюють цілодобово. Ви знаходите в інтернеті телефон гарячої лінії посольства в країні, в яку ви збираєтеся подорожувати, і звертаєтеся до нього по допомогу. Посольство вас проінформує в цілодобовому режимі щодо того, чи можна, чи не можна в’їхати в цю країну.

Якщо ж ви вже потрапили в таку непросту ситуацію, то все рівно ви маєте проінформувати посольство про це. Українська дипломатична місія, відповідно до наявних можливостей, зробить усе для того, аби вам допомогти.

Однак ми зможемо допомогти лише у разі дійсно критичних, форс-мажорних ситуацій. Коли наші громадяни виїжджають за кордон, то ми розраховуємо, що вони мають усвідомлювати усі наявні ризики та піклуватися про те, щоб мати альтернативні варіанти для повернення. У разі чого про такі альтернативи можна дізнатися у наших посольствах.

Якщо, не дай боже, стається така ситуація: українець захворів в Угорщині на коронавірус. Не хоче там залишатися, а натомість прагне переїздити до України. Яка тоді діє схема?

Відповідно до обмежень, які існують в Угорщині, цей громадянин, якщо буде виявлено коронавірус, має спочатку пройти карантин. Якщо він перебуває в Угорщині легально, то і має медичну страховку. У разі чого ви маєте звернутися до угорських лікарів, які нададуть вам професійну допомогу.

Якщо людина все ж захворіла, то їй слід подумати: що ризикованіше – спроба перетнути кордон у такому стані чи звернення по негайну медичну допомогу на місці?

В будь-якому разі, якщо щось подібне трапляється, громадянин звертається на телефон гарячої лінії до посольства. У разі чого ми порадимо, як знайти найближчу лікарню, до якої людина може звернутися.

Фото: samaritanspurse.org

Інша ситуація: українець хоче якомога швидше вийти із зони ризику та поїхати до України, однак у нього немає грошей: усе спустив, до кордону доїхати сам не може. Що робити?

Станом на зараз таких звернень до посольства не надходило. Загалом консульські відділи посольств мають змогу, яка також лімітована, надавати фінансову допомогу нашим громадянам у разі екстрених випадків. Коли пограбували, до прикладу, чи відбулася якась катастрофа. Коли зрозуміло, що люди опинилися без засобів до існування.

Водночас існує два варіанти. Передусім, це може бути допомога родичів з України, коли ті переводять гроші. Якщо ж у людини немає ані рідних, ані близьких, коли допомогу може надати виключно держава, то тоді людина може отримати поміч для придбання квитка і перетину кордону. Проте я хочу ще раз окремо наголосити: це мають бути обґрунтовані випадки, коли ми бачимо, що інших варіантів немає.

Що б ви зараз сказали українцям, які перебувають в Угорщині або які планують їхати до Угорщини під час коронавірусу?

Тим, хто планує їхати до Угорщини, доведеться поїздку відкласти, бо наразі діє заборона на в’їзд до країни іноземців.

Тим, хто перебуває в Угорщині, просимо в разі бажання виїхати з країни – скористатися алгоритмом, про який ми згадали вище, чи ж повідомити Посольство про бажання виїхати в разі організації інших шляхів повернення в Україну.

І хочу акцентувати: ми справді працюємо над тим, щоб цілодобово мати можливість допомогти нашим громадянам. Це стосується всього МЗС і всіх українських посольств. Ми дійсно розуміємо, наскільки важко нашим громадянам зорієнтуватися в умовах ризику поширення коронавірусу і тотальних обмежень. Однак, ми дуже їх просимо зрозуміти й те, що всі ми, і в Україні, і в Угорщині, і в інших країнах перебуваємо в умовах, які так само є для всіх новими. Ситуація постійно змінюється і це вимагає адаптації до неї.

Тому ми сподіваємося, що наші громадяни зможуть це теж врахувати і головне – зберегти спокій і здоров’я.