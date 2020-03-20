Количество умерших от COVID-19 в Испании достигло тысячи человек

Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании достигло 1000 человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, приближается к 20 тысячам человек, в том числе за последние сутки выявили свыше 2800 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 1002 человека (в том числе за сутки - 235 человек), а 1585 полностью выздоровели (за сутки - 478 человек).

Самое большой число инфицированных - в Мадриде. Но много заболевших и в таких автономных областях, как Каталония, Страна Басков, Андалузия, Кастилия-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Валенсия.

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 12h de hoy:



➡Confirmados: 19.980

➡En UCI: 1.141

➡Fallecidos: 1.002

➡Curados: 1.585



Toda la información en la web de @sanidadgob: https://t.co/D1SUcy8icy#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/gOHxyYAhrr — Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 20, 2020

Напомним, что Испания входит в число стран, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. По количеству случаев заражения она уступает только Италии и Китаю.

С 16 марта в стране начало действовать чрезвычайное положение. Его режим, в частности, ограничивает свободу передвижения граждан, предусматривает закрытие учебных заведений, магазинов (кроме продуктовых и аптек), парикмахерских, ресторанов и баров, музеев, стадионов и парков.