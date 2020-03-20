Позже он подал в отставку.

Министр здравоохранения Нидерландов Брюно Браунс потерял сознание во время дебатов в парламенте по коронавирусу, которые продолжались почти весь день.

Отвечая на вопрос, он упал под трибуну, пишет NOS.

Сообщается, что министру здравоохранения стало плохо, когда он отвечал на вопросы. Браунс заверил, что уже чувствует себя лучше. Причиной инцидента он назвал усталость.

Позже стало известно, что Браунс подал в отставку с поста из-за переутомления.

В течение 19 марта в Нидерландах подтверждено 409 новых случаев коронавируса, 18 человек умерли. В целом по стране количество заболевших возросло до 2460. В реанимации находятся 210 пациентов.