​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
​В Украине началось внутреннее инфицирование коронавирусом, - Ляшко
У родственницы депутата Шахова выявили коронавирус
У родственницы депутата Шахова выявили коронавирус
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве (обновлено)
Третий случай COVID-19 зарегистрировали в Киеве (обновлено)
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
В Украине зафиксировали третью смерть от коронавируса
Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
ГлавнаяСпорт

Следующий сезон Английской Премьер-Лиги не начнется, пока не закончится текущий

К такому выводу пришли все заинтересованные стороны.

Следующий сезон Английской Премьер-Лиги не начнется, пока не закончится текущий

Следующий сезон Английской Премьер-Лиги не стартует до того момента, пока не закончится нынешний, сообщает ESPN.

К такому выводу, который касается всех профессиональных соревнований в Англии, совместно пришли организаторы АПЛ, Футбольная ассоциация Англии (FA) и Английская футбольная лига (EFL).

При этом FA готова уступить рекомендациям УЕФА, по которому сезон должен быть закончен до 30 июня.

Ранее стало известно, что профессиональный футбол вернется в Англию не раньше 30 апреля.

После возобновления матчей, с большой долей вероятности соревнований будут проходить при пустых трибунах.

При этом АПЛ рассматривает альтернативный вариант завершения чемпионата.

До наступления паузы в АПЛ с большим отрывом лидировал "Ливерпуль", которому для завоевания своего первого в истории клуба титула чемпиона АПЛ достаточно было в 9 матчах набрать всего 6 очков.

Однако приостановление чемпионата из-за пандемии коронавируса поставила под сомнение наступление этого исторического для мерсисайдцев события.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также