В Киеве количество аппаратов ИВЛ увеличилось до 300 штук

В Киеве количество аппаратов искусственной вентиляции легких увеличилось с 200 до 300 штук. Об этом во время брифинга сообщил мэр Виталий Кличко.

"Количество таких аппаратов мы увеличили до 300 штук. Было 200", - отметил он.

Кличко добавил, что власти города планируют закупить еще 30 аппаратов ИВЛ. Также увеличат количество тест-систем для определения коронавируса. Ожидается поставка еще 100 000 масок. Семейных врачей и скорые обеспечили быстрыми тестами на коронавирус, которые можно проводить на дому пациента.

Виталий Кличко сообщил, что в Киеве провели 291 тест на коронавирус, из них три оказались положительными. Последний из них - у 51-летнего киевлянина, недавно вернувшегося из Швейцарии. Он сделал тест в частной клинике, которая не сообщила в Минздрав о наличии у него коронавируса. О заболевании украинские медики узнали от немецкой лаборатории, которая передала данные.

Пациент находится дома и лечится под присмотром врачей.

"Для того, чтобы не создавать ажиотаж, понимая мощности, мы делаем тесты исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все признаки заболевания коронавирусом", - сообщил мэр Киева.

Напомним, в КГГА сообщили, что в Киеве запаса медицинских масок должно хватить на 7-10 дней. КГГА нашла несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат часть Киева масками. В первую очередь масками будут обеспечены те, кто контактируют с большим количеством людей.