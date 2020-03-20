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Во Львове водителям общественного транспорта во время карантина разрешили брать пассажиров по количеству сидячих мест в салоне

При этом стоящих пассажиров перевозить запрещенно. 

Во Львове водителям общественного транспорта в условиях карантина разрешили перевозить в салоне более 10 человек, но их число не должно превышать количество сидячих мест. 

Это касается автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщил один из водителей корреспонденту LB.ua.

"Только что пришло указание "центральное" - можно брать по количеству сидячих мест. Стоячих нельзя", - уточнил собеседник.

Фото: Lb.ua

Во Львове с 23 марта перестанут действовать льготы на проезд в общественном транспорте. Такое решение принято, чтобы мотивировать пожилых людей оставать дома, поскольку именно они находятся в группе риска заражения коронавирусом, сообщил в видеообращении мэр Андрей Садовой. 

Напомним, с 18 марта и на время карантина в Киеве анонсировали допуск в пассажирский наземный транспорт исключительно в масках. Кроме того по всей Украине, в каждом трамвае, троллейбусе и автобусе не должно быть больше 10 пассажиров одновременно. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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