Во Львове водителям общественного транспорта в условиях карантина разрешили перевозить в салоне более 10 человек, но их число не должно превышать количество сидячих мест.

Это касается автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщил один из водителей корреспонденту LB.ua.

"Только что пришло указание "центральное" - можно брать по количеству сидячих мест. Стоячих нельзя", - уточнил собеседник.

Фото: Lb.ua

Во Львове с 23 марта перестанут действовать льготы на проезд в общественном транспорте. Такое решение принято, чтобы мотивировать пожилых людей оставать дома, поскольку именно они находятся в группе риска заражения коронавирусом, сообщил в видеообращении мэр Андрей Садовой.

Напомним, с 18 марта и на время карантина в Киеве анонсировали допуск в пассажирский наземный транспорт исключительно в масках. Кроме того по всей Украине, в каждом трамвае, троллейбусе и автобусе не должно быть больше 10 пассажиров одновременно.