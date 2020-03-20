В Австрии продлили карантин до середины апреля

Учебные заведения, ТРЦ и общепиты будет закрыты до 13 апреля.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о продлении карантина до 13 апреля в связи с распространением коронавируса в стране. Об этом пишет портал Kurier.

«Мы знаем, что существует много неопределенности», - отметил Курц, призвав граждан «держаться». Он заявил, что страна не будет сдаваться.

Из-за этого до 13 апреля учебные заведения останутся закрытыми. Также в стране запрещены все массовые мероприятия, не работают рестораны и магазины, кроме супермаркетов и аптек.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер высоко оценил поведение граждан, которые по большей части придерживаются данных мер. По его словам, карантин в стране не соблюдают лишь около 5% граждан. При этом за несоблюдение карантинных мер в Австрии, гражданам грозит штраф до 3,6 тыс. евро. Рестораторам, которые нарушат правила карантина, будет грозить штраф размером в 30 тыс. евро.

Напомним, 18 марта самолет президента Украины Владимира Зеленского доставил из Австрии в аэропорт "Борисполь" 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином. Среди граждан были 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста.