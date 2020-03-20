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Игрокам "Барселоны" могут снизить зарплаты из-за пандемии коронавируса

Но, только с согласия футболистов.

Игрокам "Барселоны" могут снизить зарплаты из-за пандемии коронавируса
Фото: AS

Руководство каталонской "Барселоны" в лице президента клуба Жозепа Бартомеу может попросить игроков пойти на понижение зарплат, сообщает AS.

"Барселона" не может стоять в стороне от финансового кризиса в футболе, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

И каталонскому клубу явно не удастся достигнуть запланированных показателей в текущем сезоне.

Несколько месяцев назад бюджет "Барселоны" был запланирован в размере €1,047 млрд с прибылью в €11 млн. При этом зарплатный фонд по плану составил 61% от бюджета клуба - €642 млн.

Напомним, Ла Лига приостановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса.

Сегодня состоится очередное заседание правления "Барселоны", на котором, возможно, будет рассматриваться вопрос понижения зарплат и не только игрокам первой команды.

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