Месси поставил ультиматум: увольнение президента "Барселоны" и Хави – главный тренер, - СМИ

Фото: EPA/UPG Лионель Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси, после конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем, хочет, чтобы в структуре клуба произошли существенные изменения.

Аргентинец желает, чтобы нынешний президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу ушел в отставку, а на его место по итогам выборов пришел новый функционер, сообщает El Chiringuito TV.

🔴🔵 PLAN MESSI EN EL BARÇA 🔒.



ELECCIONES ➡️ XAVI, ENTRENADOR



Te lo estamos contando en #JUGONES. pic.twitter.com/WLt0OeWhJX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 6, 2020

Кроме того, Лео хочет, чтобы главным тренером команды стал экс-партнер Месси по "Барсе" Хави, который сейчас возглавляет катарский "Аль-Садд".

Фото: EPA/UPG Жозеп Бартомеу (в центре) передает ответный привет Лео?

Сейчас с каталонцами работает Кике Сетьен, который возглавил "Барселону" 14 января после увольнения Эрнесто Вальверде. И вчера "блаугранас" впервые при новом наставнике проиграли официальный матч – на стадии 1/4 финала Кубка Испании "Барса" проиграла на выезде "Атлетику" (0:1) и вылетела из розыгрыша Кубка.

Ранее Месси гневно отреагировал на слова Абидаля о игроках "Барселоны". Также испанская пресса пишет, что в конфликте капитана и функционера Бартомеу принял сторону Абидаля.