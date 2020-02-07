Фото: EPA/UPG "Реал Сосьедад"

Накануне прошли заключительные четвертьфинальные матчи Copa del Rey.

В Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" "Реал" сенсационно проиграл своим одноклубникам из Сан-Себастьяна – "Реалу Сосьедаду" – 3:4.

Примечательно, что счет в матче открыл самый молодой дебютант в истории "Реала" Мартин Эдегор. Правда, забил гол 21-летний норвежец в ворота клуба, которому принадлежит – Мартин на правах аренды выступает за "Сосьедад".

Напомним, первый матч за "Королевский клуб" Эдегор сыграл 23 мая 2015 года, в возрасте 16 лет и 157 дней.

22 January 2015: Martin Ødegaard is officially presented as a Real Madrid player.



23 May 2015: 16 years & 157 days old, Ødegaard becomes the youngest debutant in Real Madrid history.



6 February 2020: Ødegaard scores his first goal at the Santiago Bernabéu... for Real Sociedad. pic.twitter.com/H17YtaTRV1 — Squawka Football (@Squawka) February 6, 2020

По ходу встречи хозяева проигрывали 1:4, но на 90+3 минуте сумели до минимума сократить отставание в счете, но на большее "Реалу", выступавшему практически основным составом, попросту не хватило времени.

Другой гранд – "Барселона" также проиграла команде из Страны Басков – "Атлетику".

Матч состоялся в Бильбао.

Всё решил единственный гол Иньяки Уильямса, забитый испанцем на 90+3 минуте бильярдным ударом головы.

Фото: EPA/UPG Иньяки Уильямс

Добавим, что матч был горячим – на обе команды рефери Хуан Мунера выписал 9 "горчичников", причем 6 из них достались каталонцам.

Таким образом, "Реал" и "Барселона" вылетели из Кубка Испании в один день.

Подобный случай произошел впервые за 65 лет. Последний раз оба испанских гранда вылетали из Copa del Rey в один день в 1955 году. Тогда это случилось на стадии полуфиналов – обидчиками "блаугранас" также выступили футболисты "Атлетика", а "Реал" проиграл "Севилье".

В полуфинал Кубка Испании-2020 вышли "Гранада", "Мирандес" (клуб Сегунды), "Атлетик" и "Реал Сосьедад".

Состав полуфиналистов откровенно удивляет.