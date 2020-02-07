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Гвардиола и Вальверде за джин-тоником обсудили будущее вундеркинда "Барселоны"

О дружеской беседе двух испанских специалистов поведал главный тренер "Манчестер Сити".

Гвардиола и Вальверде за джин-тоником обсудили будущее вундеркинда "Барселоны"
Ансу Фати
Фото: twitter

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и бывший наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде провели дружескую встречу в баре, где обсуждали звездное будущее вингера каталонцев Ансу Фати.

"Совсем недавно я встретился с Эрнесто Вальверде. Мы длительное время сидели, пили джин-тоник и обсуждали Ансу Фати", - рассказал Хосеп в интервью DjMaRiiO.

"Это потрясающий парень. Ему всего 17 лет, а Вальверде уже говорит о его светлом будущем. Он - бомба. В игре против "Леванте" он это доказал", - откровенно признался Гвардиола.

Стоит отметить, что именно дубль Ансу принес победу "блаугранас" в поединке 22-го тура Ла Лиги против "Леванте" (2:1).

Напомним, ранее Фати стал самым юным автором дубля в XXI веке в Ла Лиге.

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