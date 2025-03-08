Сильна стать: 11 книжок про жінок, що кинули виклик стереотипам

У цій добірці переважає художня література, але є і документальні книги — бо інколи дійсність вражає більше, ніж вигадка.

Протягом століть жінки долали соціальні бар’єри, кидали виклик стереотипам і виборювали право бути почутими. Цей шлях часто був самотнім, але сила духу, рішучість і прагнення до свободи єднала. Література зберігає історії про таких жінок — тих, хто не корився обставинам, розбивав стереотипи й відстоював своє місце у світі. Пропонуємо книжкову добірку про них.

«Аріадна». Дженніфер Сейнт

Yakaboo Publishing

Фото: yakaboo.ua

Феміністичний погляд на давньогрецьку міфологію. Історія про свободу, боротьбу й ціну, яку доводиться за них платити.

Британська письменниця Дженніфер Сейнт переосмислює античні міфи, повертаючи голос жінкам, яких відсунули на другий план. Вони виходять із тіні великих героїв і постають як повноправні постаті з власними прагненнями, болями і правом вибору. «Аріадна» — дебютна робота письменниці, за якою з’явилися «Електра», «Аталанта» та «Гера».

Сюжет знайомий багатьом. Принцеса Криту Аріадна зростає у світі, де все вирішують чоловіки й боги. Щороку сім юнаків і сім дівчат з Афін відправляють у Лабіринт на пожертву її братові — напівлюдині, напівбикові Мінотавру. Але коли на острів прибуває Тесей, щоб покласти край цій традиції, Аріадна бачить шанс на інше майбутнє. Перед нею постає непростий вибір: сім'я чи свобода, кохання чи незалежність, минуле чи майбутнє. Врешті-решт вона зраджує родину заради кохання, але незабаром і сама стає жертвою зради. На допомогу їй приходить вічно юний Діоніс. Ось він, щасливий поворот долі. Але чи довго триватиме це щастя? Чи не чекає на Аріадну нова зрада? Що станеться з її сестрою Федрою, яку вона залишила на Криті? І чи знайде Аріадна власну правду у світі, де жінкам завжди доводиться платити подвійну ціну?

«Маруся». Василь Шкляр

КСД

Фото: bookclub.ua

Роман про вибір, що змінює долі. Про любов, яка спалахує між боями. Про юність, що не знає страху, і про тих, хто був готовий віддати життя за свободу.

Юна гімназистка Саша Соколовська могла б жити звичайним життям, але смерть братів і жорстокість більшовиків змусили її взяти до рук зброю. У 16 років вона стала отаманкою, повела загін у бій за Україну й увійшла в історію як легендарна Маруся.

На основі архівних матеріалів, спогадів очевидців і свідчень рідних Шкляр відтворив образ не лише воїнки, а й живої людини — тієї, що любила, вірила й боролася. Безжальна до ворогів і віддана побратимам, Маруся могла б стати символом трагедії, але стала символом незламності.

«Відьми з Варде». Аня Берґман

РМ

Фото: familybookstore.com.ua

Заснований на реальних подіях роман про полювання на відьом, у якому гармонійно переплітаються нитки стародавньої магії та скандинавських казок.

Норвегія, середина XVII століття. Похмурий час, коли жінки жили під постійною загрозою: найменша підозра могла стати приводом для звинувачення в чаклунстві. Засуджених тримали на острові Варде — суворій північній землі, де холодні вітри розбиваються об дикі скелі, а дерева не витримують лютої погоди. Черговою жертвою забобонів стала Зіґрі — вдова, яка покохала одруженого чоловіка. Її звинуватили у зв’язку з дияволом і кинули до фортеці чекати неминучої кари.

Але донька Інґеборґ не збирається миритися з несправедливістю. Вона ладна ризикнути всім, аби врятувати матір. Її союзницею стає Марен — дівчина, яка бачила, як її власну матір спалили на вогнищі.

У той самий час на Варде у вигнанні перебуває ще одна жінка — Анна Родіус. Лікарка й колишня фаворитка короля Данії, вона знає надто багато і шукає шлях до свободи. Але якою буде його ціна? Чи вистачить їй сили вистояти у світі, сповненому зради і страху?

Ця книга змусить відчути холод тісної камери, біль зради, жах втрат і жорстокість катувань. І все ж крізь непроглядний морок безнадії пробиваються промені світла.

«Маніпулянтка». Іван Франко

Vivat

Фото: ridmi.com.ua

Чи може чоловік писати жіночі тексти? Іван Франко спробував довести, що може. Він був одним з перших, хто підтримував жіночу емансипацію в Україні, сприяв розвитку жіночого руху, допомагав активісткам і боровся за рівні права. Він також наставляв жінок-письменниць, підтримував їхні культурні й політичні ініціативи.

«Маніпулянтка» ламає стереотипи про Франка як суворого реаліста й революціонера, розкриваючи його як одного з перших профеміністичних письменників в українській літературі. У збірці Франко постає тонким психологом і прогресивним мислителем: порушує теми емансипації, соціальної нерівності та внутрішньої боротьби жінок. Його героїні не просто жертви обставин, а сильні, незалежні особистості, які прагнуть свободи.

Передмова літературознавця Богдана Тихолоза допоможе глибше зрозуміти контекст і значення цієї збірки для сучасного читача.

«Керрі Сото знов у грі». Тейлор Дженкінс Рід

Артбукс

Фото: КСД

Глибокий погляд на те, як суспільство ставиться до амбітних жінок, як змінюється сприйняття успіху з віком і що насправді означає перемога. Нова історія від авторки бестселерів «Сім чоловіків Евелін Г'юґо» й «Дейзі Джонс і The Six».

Чи можна вдруге підкорити вершину, коли світ уже списав тебе з рахунків? Легендарна тенісистка Керрі Сото завжди знала відповідь: якщо ти справді найкраща, ти доведеш це знову. Колись вона встановила абсолютний рекорд — двадцять титулів «Великого шлему». Її поважали, боялися й водночас ненавиділи за жорсткість, безкомпромісність і неприйняття поразок. Вона залишила спорт на піку слави, переконана, що її досягнень не перевершать.

Але шість років по тому, сидячи на трибунах Відкритого чемпіонату США 1994 року, Керрі бачить, як молода зірка Нікі Чан ось-ось зруйнує її рекорд. І тоді вона приймає зухвале рішення: у 37 років повернутися на корт і довести, що ще здатна перемагати. Її тіло вже не таке витривале, медіа висміюють її амбіції, а публіка чекає на поразку. Але поруч з нею ті, хто вірить. І цього разу вона грає не лише заради рекордів.

«Уроки хімії. Вечеря о шостій». Бонні Ґармус

КСД

Фото: rozetka.com.ua

Дотепний, глибокий і зворушливий роман про жінку, яка відмовилася грати за нав'язаними правилами й кинула виклик суспільству.

В Америці 1960-х жінки в науці були радше винятком, ніж нормою. Геніальна хімікиня Елізабет Зотт мала всі шанси зробити блискучу кар’єру, але кохання до колеги Келвіна Еванса, трагічна втрата й роль матері-одиначки змінили її шлях. Замість лабораторії — кухня. Утім готування для неї не просто змішування інгредієнтів, а точна наука, підпорядкована законам хімії та логіки.

Елізабет стає ведучою кулінарного шоу, яке перетворилося на справжню сенсацію. На ньому вона не лише ділиться рецептами, а й допомагає жінкам усвідомити власну силу, інтелект і право на мрії. Але минуле не відпускає. Її донька Медлін прагне дізнатися правду про батька, а покинута наука знову кличе Елізабет. Чи вистачить їй сил повернутися до досліджень і розкрити таємниці, які змінили її життя?

У 2023 році на базі книги канал Apple TV+ випустив серіал «Уроки хімії» з Брі Ларсон у головній ролі.

«Та, що стала сонцем». Шеллі Паркер-Чан

РМ

Фото: ridna-mova.com

Перша книга дилогії «Осяйний імператор». Захоплива історія про боротьбу за місце у світі, незламну волю та рішучість. Майстерне сплетіння історії з фентезійними мотивами.

1345 рік, Китай. Країна знекровлена голодом і монгольським пануванням. Провидець передбачив двом дітям їхню долю: хлопчику — велич, дівчинці — забуття. Але коли смерть забрала брата, дівчинка прийняла його ім’я та пророцтво, аби вижити будь-якою ціною. Так народилася Чжу Чонба — послушниця монастиря, яка швидко зрозуміла: доля прихильна лише до тих, хто сам її кує. Амбіції ведуть її далеко за межі тихого монашого життя — у вир війни, що може змінити імперію. І щоб переписати свою долю, Чжу готова на все. Навіть на те, щоб зруйнувати світ, який не залишив для неї місця.

«Неймовірна. Ода до радості». Ірен Роздобудько

Нора-Друк

Фото: chytay-ua.com

Книга про сильну жінку, яка залишилася вірною переконанням.

Олена Теліга — поетеса, громадська діячка, символ українського спротиву — могла зробити блискучу кар’єру в Європі, стати частиною світських салонів або літературної сцени. Проте вона обрала інший шлях — повернулася в Україну, щоб, незважаючи на небезпеку, боротися за її культуру й ідентичність. Цей вибір привів її до окупованого Києва і, за однією з версій, до Бабиного Яру.

Ірен Роздобудько майстерно відтворює в романі атмосферу епохи, показує не лише обставини, що формували Телігу, а й сутність цієї жінки, яка палко любила життя, прагнула краси й свободи. Заразом письменниця уникає традиційного образу мучениці, змальовуючи Телігу як сильну, вільну особистість, що свідомо обрала свій шлях.

«Незламні. Книжка про спротив українських жінок у війні з російськими загарбниками». Вікторія Покатіс

Yakaboo Publishing

Фото: yakaboo.ua

Книга про вибір і відповідальність, про силу, витримку й відданість своїй справі. Погляд на сучасність очима тих, хто творить її щодня.

Вони йшли на фронт, щоб захищати. Вони рятували поранених під обстрілами. Вони створювали волонтерські штаби, коли світ ще не усвідомив масштабів трагедії. Вони боролися в інформаційному полі, коли правда потребувала голосу. У сучасній війні українські жінки виявили силу, яка не знає меж.

Збірка містить 30 розповідей про військових, парамедикинь, волонтерок, засновниць фондів і притулків, адвокаток й активісток. Вони різні, але їх об’єднує спільна мета: працювати задля майбутнього України.

«Єдина жінка в кімнаті». Марі Бенедикт

Ще одну сторінку

Фото: fabulabook.com

Художня біографія Геді Ламар — американської акторки й винахідниці.

Голлівудська діва з обличчям богині й розумом генія. Жінка, чия краса стала її порятунком, а винахід — подарунком майбутньому. Геді Ламар була зіркою великого екрана, але світ не знав її справжньої історії.

Геді Ламар народилася в Австрії у родині банкіра-єврея зі Львова. Коли нацистська загроза охопила Європу, вона знайшла захист у шлюбі з впливовим австрійським торговцем зброєю. Випадкові уривки розмов, таємні зустрічі, підготовка до війни — усе це вона запам’ятовувала, аналізувала, розуміла. І коли настала мить — утекла, кинувши позаду все, що загрожувало її свободі.

Америка зустріла її світлом софітів й оваціями. Її ім’я засяяло на афішах, її красу обожнювали мільйони. Але вночі, коли Голлівуд засинав, вона працювала над ідеєю, що могла змінити хід історії. Її винахід — революційна технологія зв’язку — випереджав час і став основою для майбутніх Wi-Fi і Bluetooth.

«Країна жіночого роду». Збірка

Vivat

Фото: starylev.com.ua

Протягом тривалого часу жіночі імена рідко згадували в підручниках історії. Жінки творили, боролися, змінювали світ довкола, але залишалися поза увагою. Суспільство наділяло їх роллю «берегинь», хоча вони були лідерками, інтелектуалками, рушійною силою змін.

Ця збірка повертає голос видатним українкам XX століття. Унікальні інтерв’ю, архівні документи та свідчення розкривають історії Марії Грушевської, Ольги Петлюри, Ніни Строкатої-Караванської, Олени Теліги, Квітки Цісик і багатьох інших, чий внесок у розвиток України неможливо переоцінити.

Збірка, упорядкована істориком і журналістом Вахтангом Кіпіані, нагадує: жінки не були пасивними спостерігачками, а змінювали культуру, науку, політику та суспільство. Їхні історії — невід’ємна частина нашого минулого, яка варта уваги.