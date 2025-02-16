Українська демонологія, середньовічні замки, молодіжні субкультури: 12 нонфікшн-книжок цієї зими

Цієї зими українські книгарні поповнилися цікавими нонфікшн виданнями, які відкривають нові горизонти для пізнання світу і себе. У нашій добірці — 11 новинок, що охоплюють теми колективної пам’яті, архітектури, самотності, магії та багатьох інших аспектів культури й історії. Ці книги надихають на роздуми, пропонують глибокий аналіз і дарують свіжі ідеї.

«Faber & Faber. Нерозказана історія». Тобі Фейбер

Лабораторія

Фото: yakaboo.ua

Захоплива мандрівка за лаштунки одного з найвідоміших видавництв світу.

Засноване у 1929 році в Блумсбері, видавництво «Faber & Faber» починало як невелика, але амбітна компанія, що пройшла крізь Велику депресію, дефіцит паперу та фінансові бурі. Відстоюючи незалежність і літературні цінності, видавництво стало легендою та багато в чому визначило обличчя світової літератури ХХ століття.

Онук засновника Тобі Фейбер створив унікальну хроніку, спираючись на архіви: листи, щоденники та протоколи засідань. Він відкриває перед читачем залаштунки, де народжувалися культові книжки й приймалися доленосні рішення. Ви дізнаєтесь, як «Володар мух» Вільяма Ґолдінґа врешті побачив світ після численних відмов та чому «Колгосп тварин» Джорджа Орвелла став важливим уроком для видавництва. Читацькі нотатки Томаса Еліота, цензура у творчості Беккета, відкриття майбутніх класиків — усі ці деталі створюють яскраву та живу картину.

Книга не просто розповідає про успіхи й невдачі, вона передає дух епохи та демонструє, як кожне рішення формувало не лише видавничий бізнес, а й культуру країни в цілому.

«Винниченко з бромом і без». Олександр Кучерук

Віхола

Фото: vikhola.com

Володимир Винниченко — революціонер, очільник першого уряду УНР і відданий прихильник соціалістичних ідей, завжди був постаттю, що викликала палкі дискусії та суперечливі оцінки. На відміну від політичного амплуа, Винниченка-письменника сучасники й дослідники сприймали більш однозначно. Усі сходяться на думці, що він був одним із найкращих українських літераторів ХХ століття.

Історик Олександр Кучерук у своїй новій книзі проводить глибокий аналіз життя та багатогранної діяльності цієї непересічної особистості. Спираючись на щоденники, листи, публіцистику та архівні документи, автор відтворює яскравий портрет Винниченка, висвітлюючи ключові моменти його біографії: революційну боротьбу, напружені стосунки з іншими лідерами українського руху, роки вимушеної еміграції, складні стосунки з радянською владою та створення утопічної теорії «конкордизму».

Книга пропонує читачам погляд на Винниченка без прикрас і романтизації, водночас підкреслюючи його внесок в історію України. Автор розкриває Винниченка як людину свого часу — суперечливу, але безумовно визначну.

«Життя в середньовічному замку». Френсіс та Йозеф Ґіси

Лабораторія

Фото: yakaboo.ua

Книга, яка надихнула Джорджа Р. Р. Мартіна на створення циклу «Пісня льоду і полум’я» і яка показує середньовіччя так, як його не покаже жоден підручник.

Це справжній портал у часи, коли величні кам’яні фортеці були не лише символами влади, а й центрами повсякденного життя. Подружжя американських істориків Френсіс і Джозеф Ґіси створили живу й деталізовану картину середньовічного світу.

На сторінках книги оживає замок Чепстоу, розташований на кордоні між Англією та Уельсом. Це місце стало ідеальною точкою для занурення в буденність людей, які мешкали за його товстими стінами. Автори із захопленням розповідають, що їли й носили мешканці замків, як працювали, відпочивали, яких правил моралі дотримувалися. Особливу увагу приділено ролі замку як оборонної споруди та соціального центру, а також ритуалам посвячення в лицарі, які стали символом цілої епохи. Читаючи, ви відчуєте атмосферу готичних залів, почуєте дзвін мечів і уявите, як мешканці замку вечорами збиралися у великій залі, щоб слухати розповіді мандрівних співців.

«Бути українською. Книга 4. Речення і його знаки». Ольга Дубчак

Віхола

Фото: readeat.com

Філологиня та фахова редакторка Ольга Дубчак доводить, що українська мова — це цікаво, весело і зовсім не страшно. Її нова книга завершує захопливу серію, присвячену багатству, унікальності й красі української мови. Після вивчення звуків мови та розгляду картини світу українців через слово авторка зосереджується на основній мовній одиниці — реченні, запрошуючи читачів у подорож синтаксичними й пунктуаційними лабіринтами.

Речення є фундаментом нашого мовлення, інструментом передачі думок, почуттів і світобачення. Авторка детально розглядає структуру речення, різновиди ускладнень, принципи використання розділових знаків та їхній вплив на логіку й емоційне забарвлення висловлювань. Особливу увагу приділено історії розвитку українського синтаксису, яка ілюструє еволюцію мови.

Це видання стане незамінним помічником для тих, хто прагне вдосконалити мовні навички, глибше осягнути культуру української мови та її роль у житті суспільства.

«Дреди, батли і “стіли”. Два століття субкультур в Україні». Дар'я Анцибор

Лабораторія

Фото: book-ye.com.ua

Грунтовне дослідження феномену молодіжних субкультур, що формували наше суспільство протягом останніх двох століть.

Фольклористка й антропологиня Дар'я Анцибор майстерно проводить читачів крізь етапи розвитку субкультур, розповідає про боротьбу молоді за самовираження та досліджує трансформації субкультур під впливом історичних подій і глобальних трендів. Авторка розвінчує стереотипи, які зображують субкультури як загрозу чи «модний бунт», і демонструє їхню культурну й соціальну значущість. З гумором і захопленням вона розповідає про денді, панків, реперів, готів та інших представників молодіжних течій, доповнюючи текст історіями, спогадами та антропологічними інсайтами.

Ця книга зацікавить тих, хто прагне глибше зрозуміти соціальні процеси в Україні і відчути дух часу.

«В одну річку двічі. Мізогінія як зброя Росії». Софі Оксанен

Комора

Фото: readeat.com

Потужний есей фінської письменниці, у якому вона розкриває правду про використання мізогінії як інструменту державної політики в Росії. Авторка докладно досліджує, як сексуальне насильство стає зброєю у війнах, зокрема під час агресії проти України, а також як століттями плекана безкарність залишається невід'ємною частиною російського імперіалізму.

Це глибока й прониклива розповідь про жінок, чиї тіла перетворюються на поле бою, а травма насильства залишає болючий слід на багато поколінь. Софі Оксанен демонструє, як систематичне приниження й терор стають інструментами створення атмосфери мовчання й страху, закріпленими на рівні культури та політики. Оксанен привертає увагу до злочинів тоталітарних режимів, наголошуючи, що мовчання лише сприяє повторенню зла.

«Спіймати невловиме. Путівник світом есеїстики»

Дух і літера

Фото: pen.org.ua

Збірка роздумів про природу, особливості та перспективи жанру есею, створена знаними українськими есеїстами, письменниками, журналістами та дослідниками, підсумовує п’ятирічну історію фестивалю «Дні есеїстики» (2018–2023).

Книга наголошує на важливості есеїстики, яка за радянських часів була неможливою через цензуру, але переживає розквіт у сучасній Україні. Це не підручник, а натхненний і захопливий провідник для тих, хто прагне зрозуміти жанр або створити власний есеїстичний текст. Автори аналізують різновиди есеїв, розкривають секрети успішного письма й показують, як цей жанр допомагає осмислювати світ і власну ідентичність.

До збірки увійшли тексти 27 авторів, серед яких Сергій Жадан, Вахтанґ Кебуладзе, Тамара Гундорова, Оля Гнатюк, Тарас Прохасько, Володимир Єрмоленко, Андрій Бондар, Юрко Прохасько, Василь Махно, Микола Рябчук та інші. Упорядницею збірки виступила Орися Грудка.

«Забуті парки, старі фільварки: мандрівка палацами України». Ірина Пустиннікова

Портал

Фото: yakaboo.ua

Захоплива подорож палацами України — величними й занедбаними, широко відомими та прихованими від сторонніх очей.

Авторка відкриває перед читачами історії кількох десятків маєтків, кожен із яких має унікальну долю. На сторінках оживають палаци, які колись були осередками культури, прогресу й аристократичного життя. Місця, де шляхта змагалася у розкоші, збирала грандіозні бібліотеки, розбивала екзотичні парки та впроваджувала технічні новинки свого часу. Будівлі стали свідками блискучих епох, а їхні стіни зберігають пам’ять про амбітних власників — творців, мрійників і візіонерів.

Проте це не лише розповідь про минуле. Книга порушує й болючі питання сучасності, звертаючи увагу на пам’ятки, що перебувають на межі зникнення.

«Тілько істинна правда. З українських повір’їв». Михайло Назаренко

Видавництво Старого Лева

Фото: yakaboo.ua

Книга-подорож у світ української демонології, де оживають створіння, що століттями населяли уяву наших предків: чорти, домовики, хованці, перевертні, купальські змії та інші загадкові істоти.

Михайло Назаренко пропонує унікальну хрестоматію, що є водночас фольклорною мапою й антологією українських вірувань. Понад пів тисячі текстів, зібраних із сотні джерел, охоплюють період із 1853 до 2022 року, відкриваючи міфологічний простір від Закарпаття до Слобожанщини, від Полісся до Херсонщини.

Автор зосереджується на демонологічних оповідях, досліджуючи зв’язки між українським фольклором та європейськими традиціями. Він підкреслює їхню спільність, але водночас розкриває унікальність нашої міфології.

Тексти адаптовані для сучасного читача, проте зберігають колорит народної мови, що робить їх доступними й водночас автентичними. Книга стане відкриттям не лише для науковців і шанувальників фольклору, а й для кожного, хто прагне відчути магію світу, де нечиста сила могла жити поруч.

«Відьомство. Історія страху з давніх часів дотепер». Рональд Гаттон

Стилет і стилос

Фото: facebook/Стилет і стилос

Дослідження британського історика багатовікової традиції відьомства.

Автор детально аналізує роль відьомства в культурі та суспільстві, простежуючи, як образ відьми формувався, видозмінювався і врешті став втіленням страху перед невідомим. Особливу увагу дослідник приділяє тому, як цей страх використовували з метою маніпуляції та контролю, створюючи ефективний механізм впливу на громади та окремих осіб.

Гаттон захопливо розкриває соціальні та політичні аспекти судових процесів над відьмами, пояснюючи, чому саме в ранньомодерній Європі полювання на відьом досягло небачених масштабів. Проте книга виходить за межі традиційного європейського контексту, де відьомство асоціюється переважно з інквізицією, і показує його у глобальній перспективі. Автор звертається до культур Африки, Азії, Близького Сходу, Америки та Австралії, демонструючи, як уявлення про магію та чаклунство перетинаються й розходяться в різних куточках світу.

«Місто самоти». Олівія Ленґ

Крапки

Фото: divoche.media

Витончене поєднання мемуарів, мистецької критики та культурного аналізу.

Британська письменниця Олівія Ленґ досліджує феномен самотності та майстерно переплітає власні спогади з роздумами про таких митців, як Едвард Гоппер, Енді Воргол, Генрі Дарджер, Девід Войнарович і Клаус Номі. Через їхню творчість вона показує, як самотність може перетворюватися на потужний імпульс для креативності та самовираження. Письменниця аналізує, як мегаполіси, на кшталт Нью-Йорка, формують досвід ізоляції, а також досліджує вплив соціальних, політичних і культурних чинників на сприйняття цього стану.

Це прониклива й зворушлива історія для кожного, хто коли-небудь почувався самотнім або прагнув зрозуміти свій стан через творчість і чужі переживання.

«Твоє, моє, нічиє та інше». Ольга Карі

Видавництво Старого Лева

Фото: yakaboo.ua

Пронизливий і відвертий погляд на радянське минуле, яке досі відлунює в українському суспільстві.

Через жіночий досвід авторка аналізує, як колективні травми, сформовані за часів СРСР, впливають на сучасні покоління українців. Вона демонструє, що ці впливи відчутні незалежно від того, чи людина жила в радянську епоху, чи виросла в незалежній Україні, але за лекалами «совєцьких» уявлень і традицій. Водночас Карі підкреслює, що травми минулого можуть стати джерелом змін, якщо їх переосмислити й відкинути застарілі шаблони.

Ця книжка стане близькою всім, хто прагне розібратися у природі суспільної пам’яті, зрозуміти витоки травм минулого та знайти шлях до нового бачення реальності.