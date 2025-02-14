Нагороду вручають раз на два роки за видатні досягнення у галузі мистецтва глибокого друку. Роботи лауреата будуть представлені на виставках у кількох містах Італії.

Український художник Павло Маков отримав міжнародну премію “Leonardo Sciascia amateur d’estampes” за досягнення у сфері мистецтва графіки.

Про це йдеться на сторінці “ЄрміловЦентру” у соцмережі Facebook.

“Це заслуга і визнання фундаментального внеску харківського художника Павла Макова в українське і європейське мистецтво! Вітаємо! І дякуємо, Павло Маков, за відданість мистецтву, за глибину досліджень, за роботи, які сьогодні вже стали культурним надбанням! І за послідовну громадянську позицію, яку Ви так невпинно відстоюєте!”, ‒ зазначено у дописі.

Детальніше про премію

Як пише Суспільне Культура, премія заснована організацією “Amici di Leonardo Sciascia” на честь італійського письменника та мистецтвознавця Леонардо Шаші, який був колекціонером графічних естампів. Нагороду вручають раз на два роки за видатні досягнення у галузі мистецтва глибокого друку, вона підтримується провідними культурними установами Італії, зокрема фондом Il Bisonte у Флоренції, Музеєм паперу та філіграней у Фабріано, Школою міжнародної графіки у Венеції та Фондом Федеріки Галлі в Мілані.

Крім грошової винагороди у розмірі 2500 євро лауреат отримує можливість взяти участь у резиденції у Фабріано, а його роботи будуть представлені на виставках у кількох містах Італії. Всі твори, що беруть участь у конкурсі, передають до колекції “Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli” у Мілані.

Детальніше про Павла Макова

Павло Маков ‒ український художник-графік, відомий своїми офортами, шовкодруками та мистецькими книгами. Народився 1958 року в Ленінграді, але більшу частину життя провів в Україні, зокрема в Харкові, який став центральним місцем його творчості.

Освіту здобував у Кримському художньому училищі, Академії мистецтв у Ленінграді та Харківському художньо-промисловому інституті. Його мистецтво вирізняється глибоким зв'язком із місцем, пам'яттю та історією, що простежується через теми саду, утопії та урбаністичного пейзажу.

Однією з ключових тем у творчості Макова є сад як метафора історії та людського існування. Художник порівнює його з Версальськими садами, де кожна рослина символізує людську долю.

Його графічні роботи часто наповнені відбитками пальців, що підкреслює особисту відповідальність за залишений слід у світі. Через цю тему Маков досліджує, як місця змінюються під впливом часу та людської діяльності.

Фото: Facebook-сторінка Павла Макова

Маков також активно працює з темою утопії, що відображається в його мистецьких проєктах, пов'язаних із Донбасом. Наприклад, у серії "Донроза" він переосмислює Донецьк як місто-розарій, що одночасно є символом мрії та руйнування.

Основним медіа для Макова є глибокий офсетний друк, що дає створювати складні багатошарові зображення. Він особливо цінує якість матеріалів, використовуючи данський папір і власноруч виготовляючи лак для офортів.

Важливе місце у творчості художника займають артбуки ‒ мистецькі книги, що поєднують візуальну та вербальну мову. Його проєкти "Завдання № 1" і "Вóди" існують в одному примірнику, тоді як пізніші артбуки стали результатом співпраці з дизайнерами.