Тільда Свінтон отримала “Золотий ведмідь” за внесок у світовий кінематограф і заявила про “масові вбивства у всьому світі”

Британська акторка Тільда Свінтон на відкритті Берлінського кінофестивалю отримала нагороду “Золотий ведмідь” за внесок у світовий кінематограф. Про це пише видання Variety.

Свінтон, приймаючи нагороду, виголосила політичну промову, сказавши, що “нелюдські дії відбуваються на наших очах”. Володарка премії “Оскар” заявила, що “масові вбивства, які скоюють держави за міжнародної підтримки, наразі активно тероризують більше ніж одну частину нашого світу”.

“Це факти.. Нелюдське твориться на наших очах. Я тут, щоб… висловити свою непохитну солідарність з усіма тими, хто визнає неприйнятне самозадоволення наших одержимих жадібністю урядів, які є люб'язними з руйнівниками планети та військовими злочинцями, звідки б вони не прибули”, ‒ заявила акторка.

Цьогорічний Берлінале відбувається на тлі політичних потрясінь у Німеччині напередодні вирішальних парламентських виборів 23 лютого. Зростання популярності ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) викликала суперечки у суспільстві своєю антиміграційною позицією. У США у січні розпочалося друге, контроверсійне президентство республіканця Дональда Трампа. Хоча у війні Ізраїлю та ХАМАС оголошено припинення вогню, конфлікт у Смузі Гази залишається нестійким. Минулого тижня Трамп запропонував план виселити палестинців з території та перетворити її на “рив’єру Близького Сходу”.

Досі фестиваль не уникав політичних тем: голова журі Тодд Гейнс вчора виступив проти Трампа на пресконференції. “Зараз ми перебуваємо в стані особливої кризи у Сполучених Штатах, але також і в усьому світі”, ‒ сказав він, додавши, що те, як повернення Трампа “вплине на зйомки, ‒ це реальне питання, що нависло над усіма американськими кінематографістами”.

Фото: EPA/UPG Тільда Свінтон