Наїзд на натовп у Мюнхені: у злочині зізнався 24-річний іноземець

Громадянин Афганістану зізнався, що навмисно вчора в'їхав у натовп у німецькому Мюнхені, а правоохоронці припускають ісламістський мотив злочину, пише Reuters зі заявою на прокуратуру.

24-річний чоловік врізався в демонстрантів, які зібралися в центрі міста, що повернуло увагу до безпеки перед федеральними виборами наступного тижня. Окрім того, сьогодні у місті розпочалася міжнародна конференція з питань безпеки.

Постраждали унаслідок інциденту щонайменше 36 людей, зокрема дитина.

“Він зізнався, що навмисно в'їхав в учасників демонстрації”, ‒ сказала на пресконференції прокурорка Габріеле Тільманн.

“Я дуже обережна щодо поспішних суджень, але, виходячи з усього, що ми знаємо на цей момент, я б ризикнула говорити про ісламістську мотивацію злочину”, ‒ додала вона.

Напад стався за кілька годин до того, як міжнародні лідери, включаючи віцепрезидента США Дж. Д. Венса та президента України Володимира Зеленського, прибули до міста на конференцію.

Тільманн зазначила водночас, що немає жодних доказів того, що підозрюваний, ідентифікований як Фархад Нурі, був пов'язаний з будь-якими ісламістськими чи терористичними організаціями. Вона додала, що інформації про спільників немає, але слідчі перевіряють його коло спілкування та речі, отримані під час обшуків.

Німецька влада стверджує, що афганець прибув до Німеччини як неповнолітній без супроводу в 2016 році, і що він перебував у країні легально з дозволом на роботу і тому його не депортували. Судимостей він не має.